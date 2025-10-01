Geely Aktie News: Hang Seng Aktie Geely am Vormittag gefragt

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Geely gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Geely konnte zuletzt klettern und stieg im Frankfurt-Handel um 0,5 Prozent auf 2,12 EUR.

Um 09:03 Uhr konnte die Aktie von Geely zulegen und verteuerte sich in der Frankfurt-Sitzung um 0,5 Prozent auf 2,12 EUR. Die Geely-Aktie zog in der Spitze bis auf 2,17 EUR an. Den Frankfurt-Handel startete das Papier bei 2,11 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 5.100 Geely-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 27.02.2025 bei 2,35 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Geely-Aktie 10,56 Prozent zulegen. Bei 1,34 EUR erreichte der Anteilsschein am 02.10.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 37,01 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Geely-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,330 HKD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,479 CNY ausgeschüttet werden.

Am 14.08.2025 lud Geely zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,39 HKD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,97 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 83,94 Mrd. HKD gegenüber 59,36 Mrd. HKD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 13.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Den erwarteten Gewinn je Geely-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,56 CNY fest.

Redaktion finanzen.net

