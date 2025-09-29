Geely Aktie News: Hang Seng Aktie Geely am Dienstagvormittag mit grünen Vorzeichen
Die Aktie von Geely zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Geely-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung zuletzt 4,0 Prozent im Plus bei 2,11 EUR.
Werte in diesem Artikel
Um 09:01 Uhr wies die Geely-Aktie Gewinne aus. In der Frankfurt-Sitzung ging es für das Papier um 4,0 Prozent auf 2,11 EUR nach oben. Die Geely-Aktie zog in der Spitze bis auf 2,11 EUR an. Die Frankfurt-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 2,10 EUR. Zuletzt stieg das Frankfurt-Volumen auf 10.472 Geely-Aktien.
Am 27.02.2025 markierte das Papier bei 2,35 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Geely-Aktie liegt somit 9,85 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 02.10.2024 bei 1,34 EUR. Mit Abgaben von 36,80 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,330 HKD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,468 CNY.
Am 14.08.2025 äußerte sich Geely zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,39 HKD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,97 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Geely mit einem Umsatz von insgesamt 83,94 Mrd. HKD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 59,36 Mrd. HKD erwirtschaftet worden waren, um 41,41 Prozent gesteigert.
Die Geely-Bilanz für Q3 2025 wird am 13.11.2025 erwartet.
Experten gehen davon aus, dass Geely im Jahr 2025 1,57 CNY je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Geely-Aktie
BYD-Aktie unter Druck: Gerüchte um gesenktes Absatzziel belasten - Rekordexpansion beendet?
Im Juli 2025: Deutscher Automarkt nimmt wieder Fahrt auf
Volvo Car-Aktie zieht dennoch an: Hoher Verlust im zweiten Quartal
Ausgewählte Hebelprodukte auf Geely
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Geely
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com
Nachrichten zu Geely
Analysen zu Geely
Keine Analysen gefunden.