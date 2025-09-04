DAX23.719 -0,4%ESt505.368 +0,1%Top 10 Crypto15,56 -1,5%Dow45.637 +0,3%Nas21.787 -0,1%Bitcoin95.081 -0,2%Euro1,1717 -0,4%Öl67,13 +1,3%Gold3.639 +0,1%
Geely Aktie News: Hang Seng Aktie Geely am Nachmittag stärker

09.09.25 16:09 Uhr
Geely Aktie News: Hang Seng Aktie Geely am Nachmittag stärker

Die Aktie von Geely gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Geely zulegen und verteuerte sich in der Frankfurt-Sitzung um 3,4 Prozent auf 2,06 EUR.

Geely
2,06 EUR
Um 15:56 Uhr sprang die Geely-Aktie im Frankfurt-Handel an und legte um 3,4 Prozent auf 2,06 EUR zu. In der Spitze legte die Geely-Aktie bis auf 2,06 EUR zu. Zum Frankfurt-Handelsstart notierte das Papier bei 2,06 EUR. Zuletzt wechselten via Frankfurt 18.210 Geely-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 27.02.2025 bei 2,35 EUR. 13,61 Prozent Plus fehlen der Geely-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 1,00 EUR fiel das Papier am 10.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Geely-Aktie 51,38 Prozent sinken.

Nachdem Geely seine Aktionäre 2024 mit 0,330 HKD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,471 CNY je Aktie ausschütten.

Am 14.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,39 HKD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,97 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 83,94 Mrd. HKD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 59,36 Mrd. HKD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.11.2025 erfolgen.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Geely ein EPS in Höhe von 1,58 CNY in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

