Aktie im Blick

Geely Aktie News: Hang Seng Aktie Geely steigt am Nachmittag

30.09.25 16:10 Uhr
Die Aktie von Geely gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Geely konnte zuletzt klettern und stieg im Frankfurt-Handel um 4,2 Prozent auf 2,12 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Geely
2,12 EUR 0,09 EUR 4,28%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Geely-Aktie konnte um 16:06 Uhr im Frankfurt-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,2 Prozent auf 2,12 EUR. Die Geely-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 2,13 EUR. Bei 2,10 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Geely-Aktie belief sich zuletzt auf 21.398 Aktien.

Am 27.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 2,35 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 10,67 Prozent könnte die Geely-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 02.10.2024 Kursverluste bis auf 1,34 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Geely-Aktie 58,61 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,468 CNY. Im Vorjahr hatte Geely 0,330 HKD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Geely am 14.08.2025. Das EPS wurde auf 0,39 HKD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,97 HKD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 83,94 Mrd. HKD vermeldet – das entspricht einem Plus von 41,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 59,36 Mrd. HKD in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 13.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,57 CNY je Geely-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com

