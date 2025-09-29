DAX23.754 ±0,0%ESt505.503 -0,1%Top 10 Crypto15,53 -2,4%Dow46.316 +0,2%Nas22.591 +0,5%Bitcoin96.211 -1,3%Euro1,1746 +0,2%Öl67,28 -0,6%Gold3.806 -0,7%
Kurs der Geely

Geely Aktie News: Hang Seng Aktie Geely legt am Dienstagmittag zu

30.09.25 12:06 Uhr
Geely Aktie News: Hang Seng Aktie Geely legt am Dienstagmittag zu

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Geely. Im Frankfurt-Handel gewannen die Geely-Papiere zuletzt 4,7 Prozent.

Um 11:42 Uhr stieg die Geely-Aktie. In der Frankfurt-Sitzung kletterte das Papier um 4,7 Prozent auf 2,13 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Geely-Aktie bei 2,13 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 2,10 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 17.514 Geely-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 2,35 EUR erreichte der Titel am 27.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. 10,15 Prozent Plus fehlen der Geely-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 02.10.2024 bei 1,34 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 37,25 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 0,330 HKD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,468 CNY je Geely-Aktie.

Am 14.08.2025 legte Geely die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,39 HKD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,97 HKD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 83,94 Mrd. HKD vermeldet – das entspricht einem Plus von 41,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 59,36 Mrd. HKD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 13.11.2025 terminiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,57 CNY je Geely-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com

