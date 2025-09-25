Geely Aktie News: Hang Seng Aktie Geely zeigt sich am Montagmittag gestärkt

Aktie im Fokus

Die Aktie von Geely zählt am Montagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Geely-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 2,02 EUR.

Die Aktie notierte um 11:47 Uhr mit Gewinnen. Im Frankfurt-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 2,02 EUR zu. Die Geely-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 2,03 EUR aus. Bei 2,01 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Geely-Aktien beläuft sich auf 19.750 Stück.

Am 27.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 2,35 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 16,15 Prozent über dem aktuellen Kurs der Geely-Aktie. Am 28.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 1,33 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 34,27 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 erhielten Geely-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,330 HKD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,468 CNY.

Am 14.08.2025 legte Geely die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,39 HKD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,97 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. Geely hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 83,94 Mrd. HKD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 41,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 59,36 Mrd. HKD erwirtschaftet worden waren.

Am 13.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Geely veröffentlicht werden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,57 CNY je Geely-Aktie.

