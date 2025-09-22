DAX23.394 -1,2%ESt505.419 -0,8%Top 10 Crypto15,30 -2,1%Dow46.121 -0,4%Nas22.498 -0,3%Bitcoin94.955 -1,6%Euro1,1736 ±-0,0%Öl69,10 ±0,0%Gold3.752 +0,4%
Geely Aktie News: Hang Seng Aktie Geely am Donnerstagmittag gefragt

25.09.25 12:07 Uhr
Geely Aktie News: Hang Seng Aktie Geely am Donnerstagmittag gefragt

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Geely. Zuletzt wies die Geely-Aktie Gewinne aus. In der Frankfurt-Sitzung ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 2,01 EUR nach oben.

Die Geely-Aktie konnte um 11:41 Uhr im Frankfurt-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,9 Prozent auf 2,01 EUR. Bei 2,05 EUR erreichte die Geely-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 2,05 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Frankfurt-Handel 2.000 Geely-Aktien.

Bei 2,35 EUR markierte der Titel am 27.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Geely-Aktie ist somit 16,72 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.09.2024 (1,20 EUR). Derzeit notiert die Geely-Aktie damit 67,56 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,468 CNY. Im Vorjahr erhielten Geely-Aktionäre 0,330 HKD je Wertpapier.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Geely am 14.08.2025 vor. Das EPS belief sich auf 0,39 HKD gegenüber 0,97 HKD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 83,94 Mrd. HKD vermeldet – das entspricht einem Plus von 41,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 59,36 Mrd. HKD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 13.11.2025 terminiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,57 CNY je Geely-Aktie.

Redaktion finanzen.net

