Geely Aktie News: Hang Seng Aktie Geely am Mittag verlustreich

Die Aktie von Geely gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Geely-Aktie notierte im Frankfurt-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,3 Prozent bei 2,03 EUR.

Das Papier von Geely gab in der Frankfurt-Sitzung ab. Um 11:50 Uhr ging es um 2,3 Prozent auf 2,03 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Geely-Aktie bisher bei 2,03 EUR. Bei 2,04 EUR ging der Anteilsschein in den Frankfurt-Handel. Zuletzt stieg das Frankfurt-Volumen auf 3.451 Geely-Aktien.

Am 27.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 2,35 EUR an. Gewinne von 15,40 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 21.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 1,12 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 44,81 Prozent könnte die Geely-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Geely seine Aktionäre 2024 mit 0,330 HKD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,468 CNY je Aktie ausschütten.

Am 14.08.2025 lud Geely zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,39 HKD. Im Vorjahresviertel waren 0,97 HKD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Geely im vergangenen Quartal 83,94 Mrd. HKD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 41,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Geely 59,36 Mrd. HKD umsetzen können.

Am 13.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten taxieren den Geely-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,57 CNY je Aktie.

