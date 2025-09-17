Geely Aktie News: Hang Seng Aktie Geely tendiert am Vormittag nahe Vortagesschluss

Kursentwicklung im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von Geely. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Geely-Aktie. Der Anteilsschein notierte via Frankfurt bei 2,06 EUR.

Bei der Geely-Aktie ließ sich um 09:15 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im Frankfurt-Handel hat das Papier einen Wert von 2,06 EUR. Kurzfristig markierte die Geely-Aktie bei 2,06 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die Geely-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 2,06 EUR ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 2,06 EUR. Zuletzt stieg das Frankfurt-Volumen auf 1.000 Geely-Aktien.

Am 27.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 2,35 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 13,83 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 20.09.2024 Kursverluste bis auf 1,06 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Geely-Aktie 94,34 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten Geely-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,330 HKD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,468 CNY.

Am 14.08.2025 hat Geely in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,39 HKD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,97 HKD je Aktie erzielt worden. Geely hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 83,94 Mrd. HKD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 41,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 59,36 Mrd. HKD erwirtschaftet worden waren.

Am 13.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Geely veröffentlicht werden.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,57 CNY belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

