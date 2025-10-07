Geely Aktie News: Hang Seng Aktie Geely gewinnt am Dienstagnachmittag an Boden

Kursentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Geely. Die Aktionäre schickten das Papier von Geely nach oben. Im Frankfurt-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,7 Prozent auf 2,10 EUR.

Die Aktie notierte um 15:40 Uhr mit Gewinnen. Im Frankfurt-Handel legte sie um 1,7 Prozent auf 2,10 EUR zu. Die Geely-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 2,11 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 2,06 EUR. Über Frankfurt wurden im bisherigen Handelsverlauf 7.921 Geely-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 2,35 EUR markierte der Titel am 27.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 11,72 Prozent Plus fehlen der Geely-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 1,35 EUR am 10.10.2024. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 35,49 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,479 CNY. Im Vorjahr erhielten Geely-Aktionäre 0,330 HKD je Wertpapier.

Am 14.08.2025 hat Geely die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,39 HKD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,97 HKD erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Geely im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 41,41 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 83,94 Mrd. HKD. Im Vorjahresviertel waren 59,36 Mrd. HKD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 13.11.2025 terminiert.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,56 CNY je Geely-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Geely-Aktie

BYD-Aktie unter Druck: Gerüchte um gesenktes Absatzziel belasten - Rekordexpansion beendet?

Im Juli 2025: Deutscher Automarkt nimmt wieder Fahrt auf

Volvo Car-Aktie zieht dennoch an: Hoher Verlust im zweiten Quartal