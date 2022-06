Geely Aktie News: Geely am Dienstagmittag im Minus

Aktien in diesem Artikel Geely 1,76 EUR

Der Geely-Aktie ging im Frankfurt-Handel die Puste aus. Um 07.06.2022 12:22:00 Uhr verlor das Papier 3,7 Prozent auf 1,76 EUR. Die Abwärtsbewegung der Geely-Aktie ging bis auf 1,76 EUR. Bei 1,77 EUR ging der Anteilsschein in den Frankfurt-Handel. Zuletzt wurden via Frankfurt 10.950 Geely-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (3,18 EUR) erklomm das Papier am 13.08.2021. Das 52-Wochen-Hoch liegt 44,57 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Geely-Aktie. Bei 1,19 EUR erreichte der Anteilsschein am 15.03.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Geely-Aktie derzeit noch 48,00 Prozent Luft nach unten.

Geely ließ sich am 01.06.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2022 dürfte Geely am 17.08.2022 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz am 23.08.2023.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 0,956 CNY je Aktie in den Geely-Büchern.

