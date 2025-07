Geely Aktie News: Hang Seng Aktie Geely tendiert am Mittwochvormittag nordwärts

Aktienentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Geely. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Frankfurt-Handel legte sie um 3,5 Prozent auf 1,85 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Geely nach oben. Im Frankfurt-Handel gewann die Aktie um 09:20 Uhr 3,5 Prozent auf 1,85 EUR. Die Geely-Aktie zog in der Spitze bis auf 1,85 EUR an. Den Frankfurt-Handel startete das Papier bei 1,82 EUR. Zuletzt wechselten 5.000 Geely-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (2,35 EUR) erklomm das Papier am 27.02.2025. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Geely-Aktie somit 21,11 Prozent niedriger. Am 06.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,87 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 52,97 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Geely-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,330 HKD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,423 CNY ausgeschüttet werden.

Am 15.05.2025 äußerte sich Geely zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,60 HKD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Geely noch ein Gewinn pro Aktie von 0,17 HKD in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 77,51 Mrd. HKD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 36,18 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Geely einen Umsatz von 56,92 Mrd. HKD eingefahren.

Die Geely-Bilanz für Q2 2025 wird am 26.08.2025 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,44 CNY belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

