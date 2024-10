Geely Aktie News: Hang Seng Aktie Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Geely

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Geely gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Geely-Aktie gab im Frankfurt-Handel zuletzt um 0,5 Prozent auf 1,50 EUR nach.

Die Geely-Aktie rutschte in der Frankfurt-Sitzung um 16:05 Uhr um 0,5 Prozent auf 1,50 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Geely-Aktie bis auf 1,48 EUR. Zum Frankfurt-Handelsstart notierte das Papier bei 1,50 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 43.945 Geely-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1,63 EUR. Dieser Kurs wurde am 07.10.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 9,00 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Geely-Aktie. Am 22.01.2024 gab der Anteilsschein bis auf 0,86 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 42,50 Prozent könnte die Geely-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,371 CNY, nach 0,220 HKD im Jahr 2023.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Geely am 21.08.2024 vor.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.03.2025 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 24.03.2026.

Experten taxieren den Geely-Gewinn für das Jahr 2024 auf 1,23 CNY je Aktie.

