Geely Aktie News: Hang Seng Aktie Geely am Vormittag freundlich

Aktien in diesem Artikel Geely 2,10 EUR

1,45% Charts

News

Analysen

Die Geely-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung um 09:22 Uhr 1,7 Prozent im Plus bei 2,10 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Geely-Aktie bei 2,10 EUR. Mit einem Wert von 2,10 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Geely-Aktie belief sich zuletzt auf 2.000 Aktien.

Am 08.09.2021 markierte das Papier bei 3,11 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Geely-Aktie liegt somit 32,56 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 1,19 EUR. Dieser Wert wurde am 15.03.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 76,33 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.03.2023 veröffentlicht. Experten erwarten die Q4 2023-Kennzahlen am 20.03.2024.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Geely ein EPS in Höhe von 0,541 CNY in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Geely-Aktie

Polestar-Aktie: So schlägt sich Börsenneuling und Tesla-Konkurrent Polestar bis jetzt

Polestar-Aktie: Elektroauto-Hersteller startet an der Börse

Hertz-Aktie klettert kräftig: Hertz will in den nächsten fünf Jahren bis zu 65.000 Polestar-Elektroautos kaufen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Geely Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Geely Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Geely

Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com