adidas-Aktie freundlich: adidas kooperiert mit Peloton

Diese erstreckt sich unter anderem auf eine gemeinsame Kollektion von Sportbekleidung sowie Online-Kurse auf Trainingsgeräten von Peloton . Die US-Fitness-Plattform hat mehr als 4,4 Millionen Mitglieder und ihren Sitz in New York.

Im Rahmen der neuen Kooperation haben die Peloton-Trainer Ally Love, Cody Rigsby und Robin Arzon zusammen mit adidas eine exklusive Kollektion an Trainings-Outfits namens adidas x Peloton SS21 entwickelt. Sie umfasst 11 Kleidungsstücke wie Trainings-Tops, T-Shirts, Trainings- und Jogginghosen.

Peloton Interactive stellt Fitnessgeräte wie Trainingsfahrräder und Laufbänder her, verkauft oder vermietet sie und bietet Online-Trainingskurse an, unter anderem über die Peloton App. Zudem verkauft Peloton Zubehör wie Fahrradschuhe, Trainingskleidung, Hanteln und Trainingsmatten.

Das Unternehmen, dessen Aktie an der Nasdaq notiert ist, hat laut Webseite Showrooms für seine Geräte in 31 US-Bundesstaaten und in Kanada. In Großbritannien ist Peloton mit 20 Showrooms vertreten, in Deutschland mit bisher neun Showrooms zwischen Berlin, Hamburg/Hannover, Düsseldorf/Köln, Frankfurt und München.

Im Zusammenhang mit pandemiebedingten Lockdowns und Homeoffice hat weltweit die Popularität von Online-Fitness-Kursen und Fitness-Training zu Hause deutlich zugenommen. Freizeit- und Sportkleidung sind im Textilbereich die Gewinner der Corona-Krise.

Die adidas-Aktie zeigt sich auf XETRA am Donnerstag zeitweise um 0,74 Prozent fester bei 287,10 Euro, während das Papier von Peloton an der NASAQ vorbörslich zeitweise 1,48 Prozent auf 106,20 US-Dollar verliert.

DJG/uxd/smh

FRANKFURT (Dow Jones)

Bildquellen: Radu Bercan / Shutterstock.com, Peloton