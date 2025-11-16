DAX23.877 -0,7%Est505.694 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,62 -6,3%Nas22.901 +0,1%Bitcoin81.116 -1,3%Euro1,1620 ±0,0%Öl64,39 +2,0%Gold4.080 -2,2%
Generalinspekteur Breuer: Krieg mit allen Mitteln verhindern

16.11.25 17:24 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Zum Volkstrauertag hat der Generalinspekteur der Bundeswehr, Carsten Breuer, dazu aufgerufen, die richtigen Lehren aus den beiden Weltkriegen zu ziehen. "Dieser Tag erinnert uns und er verpflichtet uns: Krieg und Gewalt muss mit allen Mitteln verhindert werden", sagte Breuer bei einer Kranzniederlegung am Ehrenmal der Bundeswehr im Bendlerblock in Berlin.

Mit einer zentralen Veranstaltung im Bundestag gedenkt Deutschland an diesem Sonntag der Millionen Toten beider Weltkriege und der Opfer des Nationalsozialismus. Generalinspekteur Breuer erinnerte zudem an die Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr, die im Dienst ihr Leben verloren haben. Er sagte, der Volkstrauertag erinnere auch daran, "nie zu vergessen, dass dieser Dienst für unser Land das Leben kosten kann"./sk/DP/he