Genmab will Krebstherapie-Spezialist Merus für 8 Milliarden Dollar kaufen

KOPENHAGEN (dpa-AFX) - Das dänische Biotech-Unternehmen Genmab will den Entwickler von Krebstherapien Merus für rund 8 Milliarden US-Dollar (rund 6,8 Milliarden Euro) kaufen. Den Aktionären des an der US-Börse Nasdaq gelisteten niederländischen Unternehmen bietet Genmab 97 Dollar je Aktie, wie es am Montagmorgen in Kopenhagen mitteilte. Dies entspricht einem Aufschlag von rund 41 Prozent gegenüber dem Schlusskurs der Aktie von 68,89 Dollar am Freitag. Merus hat eine Marktkapitalisierung von etwa 5,2 Milliarden US-Dollar.

Glückt der Zukauf, dann bekommt Genmab Zugang zu der experimentellen Krebstherapie Petosemtamab, das sich in einer Phase-3-Studie befindet. Die Aktien von Merus sind seit der Ankündigung des Unternehmens im Mai, dass Petosemtamab in Kombination mit Keytruda bei der Verkleinerung von Tumoren bei Patienten mit Kopf und Hals-Krebs wirksamer ist als die derzeitige Standardtherapie, stark gestiegen.

Das Medikament könnte laut der Nachrichtenagentur Bloomberg bis 2030 einen Umsatz von mehr als 1 Milliarde Dollar jährlich erreichen.

Das Kaufangebot unterliegt den üblichen Transaktionsbedingungen und sieht eine Annahmequote von mindestens 80 Prozent der Merus-Stammaktien vor, wobei Genmab die Schwelle einseitig auf 75 Prozent senken kann. Der Abschluss der Transaktion ist für das erste Quartal 2026 geplant./err/mne/stk