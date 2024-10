Gerresheimer Aktie News: Gerresheimer gibt am Dienstagmittag nach

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Gerresheimer. Die Gerresheimer-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,6 Prozent auf 77,90 EUR abwärts.

Der Gerresheimer-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 2,6 Prozent auf 77,90 EUR. Die Gerresheimer-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 77,00 EUR ab. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 80,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 463.214 Gerresheimer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 29.02.2024 bei 111,20 EUR. 42,75 Prozent Plus fehlen der Gerresheimer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 77,00 EUR am 01.10.2024. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 1,16 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Gerresheimer-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,25 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,33 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Gerresheimer-Aktie wird bei 119,53 EUR angegeben.

Am 11.07.2024 hat Gerresheimer in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.05.2024 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,94 EUR, nach 1,05 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,56 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 499,60 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 502,38 Mio. EUR ausgewiesen.

Gerresheimer dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 10.10.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von Gerresheimer rechnen Experten am 09.10.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Gerresheimer-Gewinn in Höhe von 4,66 EUR je Aktie aus.

