Gerresheimer Aktie News: Gerresheimer am Vormittag mit Verlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Gerresheimer. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 47,56 EUR.

Um 09:06 Uhr rutschte die Gerresheimer-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 47,56 EUR ab. In der Spitze fiel die Gerresheimer-Aktie bis auf 47,28 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 47,32 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 15.359 Gerresheimer-Aktien.

Am 12.06.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 109,30 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 129,81 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 04.06.2025 gab der Anteilsschein bis auf 46,16 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 2,94 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Gerresheimer-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,040 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,968 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 68,94 EUR je Gerresheimer-Aktie aus.

Gerresheimer ließ sich am 11.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 28.02.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,52 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Gerresheimer ein EPS von 0,38 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Gerresheimer im vergangenen Quartal 520,05 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Gerresheimer 466,14 Mio. EUR umsetzen können.

Am 10.07.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Gerresheimer veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 09.07.2026 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Gerresheimer im Jahr 2025 4,13 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

