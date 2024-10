Gewinne in New York: S&P 500 verbucht am Donnerstagnachmittag Zuschläge

Index-Performance

Der S&P 500 notiert am vierten Tag der Woche im Plus.

Um 20:00 Uhr bewegt sich der S&P 500 im NYSE-Handel 0,35 Prozent stärker bei 5.862,88 Punkten. Insgesamt kommt der S&P 500 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 48,703 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,638 Prozent auf 5.879,75 Punkte an der Kurstafel, nach 5.842,47 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 5.843,33 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 5.878,46 Punkten.

S&P 500-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den S&P 500 bereits um 0,567 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 17.09.2024, wurde der S&P 500 mit einer Bewertung von 5.634,58 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 17.07.2024, wies der S&P 500 einen Wert von 5.588,27 Punkten auf. Der S&P 500 erreichte vor einem Jahr, am 17.10.2023, den Stand von 4.373,20 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 23,62 Prozent aufwärts. Das S&P 500-Jahreshoch beträgt derzeit 5.878,46 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4.682,11 Punkten verzeichnet.

Gewinner und Verlierer im S&P 500

Unter den stärksten Aktien im S&P 500 befinden sich derzeit Snap-On (+ 8,61 Prozent auf 323,73 USD), Travelers (+ 7,94 Prozent auf 262,24 USD), Blackstone (+ 7,46 Prozent auf 171,63 USD), M&T Bank (+ 5,18 Prozent auf 199,16 USD) und Expedia (+ 5,02 Prozent auf 158,41 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind hingegen Molina Healthcare (-12,74 Prozent auf 288,84 USD), Elevance Health (-12,00 Prozent auf 437,31 USD), Centene (-9,70 Prozent auf 62,58 USD), CSX (-5,68 Prozent auf 33,46 USD) und Walgreens Boots Alliance (-5,15 Prozent auf 10,50 USD).

Welche Aktien im S&P 500 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. 35.561.072 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Apple mit 3,277 Bio. Euro im S&P 500 den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Aktien im Fokus

In diesem Jahr hat die SVB Financial Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 inne. Die First Republic Bank-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 600,00 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

