Gewinne in Wien: ATX zum Start freundlich

ATX-Marktbericht

Der ATX behält sein positives Vorzeichen auch aktuell.

Am Freitag verbucht der ATX um 09:10 Uhr via Wiener Börse Gewinne in Höhe von 0,11 Prozent auf 3.389,82 Punkte. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 109,614 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,084 Prozent auf 3.388,84 Punkte an der Kurstafel, nach 3.386,00 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 3.392,45 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3.386,47 Punkten lag.

So bewegt sich der ATX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der ATX bislang ein Plus von 0,281 Prozent. Noch vor einem Monat, am 08.02.2024, verzeichnete der ATX einen Stand von 3.369,02 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.12.2023, verzeichnete der ATX einen Wert von 3.321,76 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.03.2023, lag der ATX noch bei 3.557,01 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 fiel der Index bereits um 0,651 Prozent. Bei 3.489,80 Punkten erreichte der ATX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 3.305,62 Punkten.

ATX-Gewinner und -Verlierer

Zu den Top-Aktien im ATX zählen aktuell OMV (+ 0,88 Prozent auf 40,32 EUR), UNIQA Insurance (+ 0,50 Prozent auf 8,10 EUR), Erste Group Bank (+ 0,45 Prozent auf 38,01 EUR), AT S (AT&S) (+ 0,44 Prozent auf 18,43 EUR) und Vienna Insurance (+ 0,37 Prozent auf 27,25 EUR). Flop-Aktien im ATX sind derweil Mayr-Melnhof Karton (-0,68 Prozent auf 116,80 EUR), Schoeller-Bleckmann (-0,59 Prozent auf 42,00 EUR), Andritz (-0,51 Prozent auf 58,60 EUR), Raiffeisen (-0,40 Prozent auf 19,80 EUR) und Österreichische Post (-0,17 Prozent auf 29,90 EUR).

ATX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im ATX weist die OMV-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 12.823 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Verbund-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 23,868 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Mitglieder im Blick

In diesem Jahr hat die Raiffeisen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,73 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX inne. Die höchste Dividendenrendite ist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,98 Prozent bei der OMV-Aktie zu erwarten.

