Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences am Montagnachmittag in Rot

Die Aktie von Gilead Sciences gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Gilead Sciences-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,2 Prozent auf 64,12 USD.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,2 Prozent auf 64,12 USD. In der Spitze büßte die Gilead Sciences-Aktie bis auf 63,58 USD ein. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 64,30 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 338.065 Gilead Sciences-Aktien umgesetzt.

Am 20.01.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 87,86 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Gilead Sciences-Aktie mit einem Kursplus von 37,02 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 62,07 USD am 31.05.2024. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Gilead Sciences-Aktie 3,20 Prozent sinken.

Im Jahr 2023 erhielten Gilead Sciences-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,00 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,13 USD.

Gilead Sciences gewährte am 25.04.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie wurde auf -3,34 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Gilead Sciences ein Ergebnis je Aktie von 0,81 USD vermeldet. Das vergangene Quartal hat Gilead Sciences mit einem Umsatz von insgesamt 6,69 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,33 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 5,66 Prozent gesteigert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Gilead Sciences am 08.08.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 05.08.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 3,77 USD je Aktie belaufen.

