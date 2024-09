Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences tendiert am Dienstagnachmittag nordwärts

Gilead Sciences im Fokus

Die Aktie von Gilead Sciences gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Gilead Sciences konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,2 Prozent auf 79,94 USD.

Das Papier von Gilead Sciences konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,2 Prozent auf 79,94 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Gilead Sciences-Aktie bisher bei 80,17 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 79,79 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 214.778 Gilead Sciences-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 20.01.2024 auf bis zu 87,86 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 9,91 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 62,07 USD. Dieser Wert wurde am 01.06.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 22,35 Prozent.

Nach 3,00 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,08 USD je Gilead Sciences-Aktie.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Gilead Sciences am 08.08.2024. Das EPS wurde auf 1,29 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,84 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,46 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 6,95 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6,59 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 07.11.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Gilead Sciences dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 23.10.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Gilead Sciences-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 3,79 USD fest.

