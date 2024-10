Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences gewinnt am Nachmittag an Boden

Blick auf Gilead Sciences-Kurs

Die Aktie von Gilead Sciences zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Gilead Sciences-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 84,70 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Gilead Sciences nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 0,6 Prozent auf 84,70 USD. Den Tageshöchststand markierte die Gilead Sciences-Aktie bei 84,94 USD. Bei 84,34 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Der Tagesumsatz der Gilead Sciences-Aktie belief sich zuletzt auf 100.450 Aktien.

Bei einem Wert von 87,86 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (20.01.2024). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,73 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 01.06.2024 bei 62,07 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 26,72 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2023 3,00 USD an Gilead Sciences-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,08 USD aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Gilead Sciences am 08.08.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,29 USD gegenüber 0,84 USD im Vorjahresquartal. Gilead Sciences hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,95 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6,59 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 07.11.2024 dürfte Gilead Sciences Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Am 23.10.2025 wird Gilead Sciences schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Gilead Sciences im Jahr 2024 3,79 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

