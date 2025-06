Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences am Donnerstagnachmittag freundlich

Notierung im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Gilead Sciences. Im NASDAQ-Handel gewannen die Gilead Sciences-Papiere zuletzt 1,2 Prozent.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 1,2 Prozent auf 110,37 USD zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Gilead Sciences-Aktie bisher bei 110,38 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 108,97 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 195.947 Gilead Sciences-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 11.03.2025 auf bis zu 119,95 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,68 Prozent hinzugewinnen. Am 19.06.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 62,69 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Gilead Sciences-Aktie mit einem Verlust von 43,20 Prozent wieder erreichen.

Nach 3,08 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,23 USD je Gilead Sciences-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte Gilead Sciences am 24.04.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,06 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -3,34 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,60 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 6,65 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 6,69 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 05.08.2025 erwartet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,97 USD je Gilead Sciences-Aktie belaufen.

