Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences am Montagnachmittag mit roter Tendenz

Die Aktie von Gilead Sciences gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Gilead Sciences-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 0,2 Prozent auf 91,22 USD nach.

Der Gilead Sciences-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 91,22 USD. Die Abwärtsbewegung der Gilead Sciences-Aktie ging bis auf 90,85 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 90,88 USD. Der Tagesumsatz der Gilead Sciences-Aktie belief sich zuletzt auf 254.079 Aktien.

Am 12.11.2024 markierte das Papier bei 98,90 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,42 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Gilead Sciences-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 01.06.2024 (62,07 USD). Mit einem Abschlag von mindestens 31,96 Prozent könnte die Gilead Sciences-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2023 erhielten Gilead Sciences-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,00 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,06 USD.

Am 06.11.2024 äußerte sich Gilead Sciences zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,00 USD. Im Vorjahresviertel hatte Gilead Sciences 1,75 USD je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig wurden 7,53 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Gilead Sciences 7,04 Mrd. USD umgesetzt.

Die Gilead Sciences-Bilanz für Q4 2024 wird am 11.02.2025 erwartet. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können Gilead Sciences-Anleger Experten zufolge am 10.02.2026 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 7,57 USD je Gilead Sciences-Aktie.

