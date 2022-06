Gilead Sciences Aktie News: Gilead Sciences am Montagmittag mit stabiler Tendenz

Im XETRA-Handel kam die Gilead Sciences-Aktie um 06.06.2022 12:22:00 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 59,54 EUR. Bei 59,57 EUR markierte die Gilead Sciences-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die Gilead Sciences-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 58,78 EUR ab. Mit einem Wert von 59,54 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 1.839 Gilead Sciences-Aktien den Besitzer.

Am 30.12.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 65,17 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Gilead Sciences-Aktie somit 8,64 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 17.03.2022 bei 52,06 EUR. Mit Abgaben von 14,37 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 28.04.2022 lud Gilead Sciences zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,12 USD, nach 2,08 USD im Vorjahresvergleich. Gilead Sciences hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6.590,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6.423,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird für den 27.07.2022 terminiert.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Gilead Sciences ein EPS in Höhe von 6,34 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Gilead Sciences-Aktie

Volatile Märkte: Diese 10 Dividenden-Aktien empfiehlt Goldman Sachs

BioNTech-Aktie, Moderna-Aktie & Co: Impfstoff-Aktien suchen nach dem Boden

GSK-Aktie schließt fester: GlaxoSmithKline erhält Milliarden von Gilead

Ausgewählte Hebelprodukte auf Gilead Sciences Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Gilead Sciences Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Gilead Sciences Inc.

Bildquellen: nanantachoke / Shutterstock.com