Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences am Nachmittag tiefer

Die Aktie von Gilead Sciences gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,3 Prozent auf 115,70 USD.

Um 15:52 Uhr fiel die Gilead Sciences-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 115,70 USD ab. Die Gilead Sciences-Aktie sank bis auf 114,88 USD. Bei 115,65 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Der Tagesumsatz der Gilead Sciences-Aktie belief sich zuletzt auf 310.839 Aktien.

Am 05.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 117,20 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Gilead Sciences-Aktie 1,30 Prozent zulegen. Bei 62,07 USD fiel das Papier am 01.06.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 46,35 Prozent könnte die Gilead Sciences-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 3,08 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,23 USD je Gilead Sciences-Aktie.

Am 11.02.2025 legte Gilead Sciences die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Es stand ein EPS von 1,43 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Gilead Sciences noch ein Gewinn pro Aktie von 1,15 USD in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,39 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 7,56 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 7,11 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Voraussichtlich am 24.04.2025 dürfte Gilead Sciences Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Am 23.04.2026 wird Gilead Sciences schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 7,94 USD je Aktie in den Gilead Sciences-Büchern.

