Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences macht am Nachmittag Boden gut

Die Aktie von Gilead Sciences gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Gilead Sciences-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 98,19 USD zu.

Um 15:53 Uhr stieg die Gilead Sciences-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 98,19 USD. Die Gilead Sciences-Aktie legte bis auf 98,30 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 97,87 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 218.609 Gilead Sciences-Aktien.

Am 11.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 119,95 USD an. Mit einem Zuwachs von mindestens 22,16 Prozent könnte die Gilead Sciences-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 01.06.2024 bei 62,07 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 36,79 Prozent.

Zuletzt erhielten Gilead Sciences-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,08 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,23 USD aus.

Gilead Sciences gewährte am 24.04.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,06 USD, nach -3,34 USD im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,28 Prozent auf 6,67 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel hatte Gilead Sciences 6,69 Mrd. USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.08.2025 erfolgen.

Experten taxieren den Gilead Sciences-Gewinn für das Jahr 2025 auf 7,99 USD je Aktie.

