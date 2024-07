Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences am Dienstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Aktie im Fokus

Die Aktie von Gilead Sciences gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Gilead Sciences-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Minus bei 66,90 USD.

Die Gilead Sciences-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 15:52 Uhr um 1,0 Prozent auf 66,90 USD ab. Der Kurs der Gilead Sciences-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 66,36 USD nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 67,11 USD. Zuletzt wechselten 175.743 Gilead Sciences-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 20.01.2024 auf bis zu 87,86 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 31,33 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 62,07 USD fiel das Papier am 01.06.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 7,22 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Gilead Sciences seine Aktionäre 2023 mit 3,00 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,10 USD je Aktie ausschütten.

Am 25.04.2024 lud Gilead Sciences zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -3,34 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Gilead Sciences ein EPS von 0,81 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 6,69 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,33 Mrd. USD umgesetzt.

Am 08.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 05.08.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 3,76 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

