Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences gewinnt am Donnerstagabend an Boden

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Gilead Sciences. Die Gilead Sciences-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,8 Prozent auf 117,29 USD.

Das Papier von Gilead Sciences konnte um 20:07 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,8 Prozent auf 117,29 USD. Der Kurs der Gilead Sciences-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 117,33 USD zu. Den Handelstag beging das Papier bei 115,40 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 633.479 Gilead Sciences-Aktien.

Am 13.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 121,79 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,84 Prozent. Bei einem Wert von 79,64 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.09.2024). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Gilead Sciences-Aktie derzeit noch 32,10 Prozent Luft nach unten.

Gilead Sciences-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 3,08 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,15 USD aus.

Gilead Sciences ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 1,56 USD gegenüber 1,29 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,64 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7,06 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6,95 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Gilead Sciences am 23.10.2025 präsentieren.

Experten taxieren den Gilead Sciences-Gewinn für das Jahr 2025 auf 8,11 USD je Aktie.

