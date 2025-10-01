DAX24.117 +1,0%Est505.583 +1,0%MSCI World4.308 ±0,0%Top 10 Crypto16,13 +1,8%Nas22.647 -0,1%Bitcoin99.931 +2,9%Euro1,1751 +0,1%Öl65,36 -2,5%Gold3.871 +0,3%
US-Shutdown: DAX stark - über 24.000 Punkten -- US-Börsen schwächeln -- VW mit zahlreichen Entlassungen in 2025 -- AES, DroneShield, Wolfspeed, Gold, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT im Fokus
Nike-Aktie trotzt erwarteter höherer Belastung durch Trump-Zölle - Umbau hilft
Imperial Brands-Aktie in Rot: Reemtsma-Werk in Langenhagen droht Aus
Fokus auf Aktienkurs

Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences gewinnt am Nachmittag

01.10.25 16:09 Uhr
Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences gewinnt am Nachmittag

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Gilead Sciences. Die Aktionäre schickten das Papier von Gilead Sciences nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 111,93 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Gilead Sciences Inc.
94,60 EUR -1,42 EUR -1,48%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr ging es für das Gilead Sciences-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 111,93 USD. Zwischenzeitlich stieg die Gilead Sciences-Aktie sogar auf 112,33 USD. Bei 112,00 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 389.335 Gilead Sciences-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 121,79 USD. Dieser Kurs wurde am 13.08.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Gilead Sciences-Aktie mit einem Kursplus von 8,81 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 82,82 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 26,01 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,15 USD, nach 3,08 USD im Jahr 2024.

Am 07.08.2025 lud Gilead Sciences zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,56 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,29 USD je Aktie in den Büchern standen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 7,06 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 6,95 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Gilead Sciences wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 23.10.2025 vorlegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 8,11 USD je Aktie in den Gilead Sciences-Büchern.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Nachrichten zu Gilead Sciences Inc.

DatumMeistgelesen
Analysen zu Gilead Sciences Inc.

DatumRatingAnalyst
15.06.2020Gilead Sciences kaufenDZ BANK
15.03.2019Gilead Sciences OutperformBMO Capital Markets
03.01.2019Gilead Sciences OutperformOppenheimer & Co. Inc.
26.10.2018Gilead Sciences OverweightBarclays Capital
01.10.2018Gilead Sciences OverweightCantor Fitzgerald
