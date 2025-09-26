Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Anleger trennen sich am Abend vermehrt von Gilead Sciences
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Gilead Sciences. Zuletzt fiel die Gilead Sciences-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 111,94 USD ab.
Die Gilead Sciences-Aktie musste um 20:08 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 111,94 USD. Die Gilead Sciences-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 111,35 USD ab. Bei 112,99 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.164.852 Gilead Sciences-Aktien umgesetzt.
Am 13.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 121,79 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Gilead Sciences-Aktie damit 8,09 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 02.10.2024 Kursverluste bis auf 82,82 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 26,01 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 3,08 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,15 USD.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Gilead Sciences am 07.08.2025. Das EPS lag bei 1,56 USD. Im letzten Jahr hatte Gilead Sciences einen Gewinn von 1,29 USD je Aktie eingefahren. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 7,06 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 6,95 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.
Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.10.2025 veröffentlicht.
In der Gilead Sciences-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 8,11 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Analysen zu Gilead Sciences Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.06.2020
|Gilead Sciences kaufen
|DZ BANK
|15.03.2019
|Gilead Sciences Outperform
|BMO Capital Markets
|03.01.2019
|Gilead Sciences Outperform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|26.10.2018
|Gilead Sciences Overweight
|Barclays Capital
|01.10.2018
|Gilead Sciences Overweight
|Cantor Fitzgerald
