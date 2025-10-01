DAX24.114 +1,0%Est505.581 +0,9%MSCI World4.322 +0,4%Top 10 Crypto16,25 +2,5%Nas22.762 +0,5%Bitcoin99.809 +2,7%Euro1,1735 ±-0,0%Öl65,35 -2,6%Gold3.862 +0,1%
Börse New York in Grün: S&P 500 verbucht nachmittags Zuschläge

01.10.25 20:02 Uhr
Der S&P 500 verbucht heute Zuwächse.

Um 20:00 Uhr klettert der S&P 500 im NYSE-Handel um 0,25 Prozent auf 6.704,99 Punkte. Die S&P 500-Mitglieder sind damit 52,264 Bio. Euro wert. Zuvor ging der S&P 500 0,423 Prozent tiefer bei 6.660,18 Punkten in den Handel, nach 6.688,46 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der S&P 500 bei 6.656,20 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 6.705,82 Punkten.

So entwickelt sich der S&P 500 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht stieg der S&P 500 bereits um 0,652 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Der S&P 500 stand am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, bei 6.460,26 Punkten. Der S&P 500 wies vor drei Monaten, am 01.07.2025, einen Wert von 6.198,01 Punkten auf. Der S&P 500 erreichte vor einem Jahr, am 01.10.2024, einen Stand von 5.708,75 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 14,25 Prozent nach oben. Der S&P 500 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6.705,82 Punkten. Bei 4.835,04 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Tops und Flops im S&P 500

Unter den stärksten Aktien im S&P 500 befinden sich aktuell AES (+ 16,11 Prozent auf 15,28 USD), Eli Lilly (+ 8,63 Prozent auf 828,85 USD), Regeneron Pharmaceuticals (+ 8,25 Prozent auf 608,65 USD), Biogen (+ 7,93 Prozent auf 151,19 USD) und Micron Technology (+ 7,72 Prozent auf 180,24 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind derweil Corteva (-8,74 Prozent auf 61,72 USD), Gartner (-7,44 Prozent auf 243,31 USD), Humana (-5,50 Prozent auf 245,85 USD), News B (-5,15 Prozent auf 32,77 USD) und IDEXX Laboratories (-4,68 Prozent auf 609,01 USD).

Die teuersten Unternehmen im S&P 500

Im S&P 500 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 24.682.661 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den S&P 500 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 3,755 Bio. Euro.

Diese Dividenden zahlen die S&P 500-Aktien

Unter den S&P 500-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index zeigt die First Republic Bank-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 1.200,00 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

