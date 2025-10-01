Börse New York in Grün: NASDAQ 100 am Nachmittag in Grün

NASDAQ 100-Entwicklung

Heute wagen sich die Börsianer in New York aus der Reserve.

Der NASDAQ 100 gewinnt im NASDAQ-Handel um 20:00 Uhr 0,36 Prozent auf 24.767,77 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,570 Prozent auf 24.539,25 Punkte an der Kurstafel, nach 24.679,99 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 24.517,76 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 24.770,53 Zählern.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn legte der NASDAQ 100 bereits um 0,563 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Der NASDAQ 100 notierte am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, bei 23.415,42 Punkten. Vor drei Monaten, am 01.07.2025, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 22.478,14 Punkten gehandelt. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Jahr, am 01.10.2024, den Stand von 19.773,30 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2025 bereits um 18,08 Prozent. Bei 24.781,73 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ 100. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16.542,20 Punkten registriert.

Tops und Flops aktuell

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell AstraZeneca (+ 9,55 Prozent auf 84,05 USD), Regeneron Pharmaceuticals (+ 8,25 Prozent auf 608,65 USD), Biogen (+ 7,93 Prozent auf 151,19 USD), Micron Technology (+ 7,72 Prozent auf 180,24 USD) und Datadog A (+ 6,39 Prozent auf 151,50 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind hingegen Atlassian (-6,04 Prozent auf 150,05 USD), MercadoLibre (-5,24 Prozent auf 2.214,43 USD), IDEXX Laboratories (-4,68 Prozent auf 609,01 USD), DexCom (-4,16 Prozent auf 64,49 USD) und Dollar Tree (-3,88 Prozent auf 90,71 USD).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 24.682.661 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,755 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen im Blick

Unter den NASDAQ 100-Aktien weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Comcast-Aktie mit 7,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die The Kraft Heinz Company-Aktie offeriert Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,15 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net