Gilead Sciences Aktie News: Gilead Sciences mit stabiler Tendenz

Die Gilead Sciences-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 58,67 EUR. Der Kurs der Gilead Sciences-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 58,67 EUR zu. Die Abwärtsbewegung der Gilead Sciences-Aktie ging bis auf 58,32 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 58,32 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 614 Gilead Sciences-Aktien.

Am 18.08.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 62,54 EUR an. Am 30.12.2020 gab der Anteilsschein bis auf 46,17 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,87 USD je Gilead Sciences-Aktie belaufen.

Gilead Sciences Inc. ist ein unabhängiges und weltweit operierendes Biotechnologie-Unternehmen. Kernkompetenz ist die Entwicklung von therapeutischen Lösungen für die Behandlung von lebensbedrohlichen Infektionskrankheiten. Dabei konzentriert sich Gilead Sciences insbesondere auf systemische Pilzinfektionen, Tumorerkrankungen, HIV und Hepatitis-B. Die Arzneimittel enthalten hauptsächlich Wirkstoffe, die im eigenen Haus entwickelt wurden. Mit der Übernahme der Biotechfirma Pharmasset hat sich Gilead verschiedene aussichtsreiche Medikamente für die Behandlung von Leberentzündungen (Hepatitis C) gesichert.

