Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences am Mittwochnachmittag tiefer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Gilead Sciences. Die Gilead Sciences-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 0,2 Prozent auf 101,27 USD ab.

Die Gilead Sciences-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 101,27 USD. Der Kurs der Gilead Sciences-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 100,72 USD nach. Den Handelstag beging das Papier bei 100,93 USD. Bisher wurden via NASDAQ 163.474 Gilead Sciences-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 11.03.2025 markierte das Papier bei 119,95 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Gilead Sciences-Aktie somit 15,57 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 62,07 USD. Dieser Wert wurde am 01.06.2024 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Gilead Sciences-Aktie 38,71 Prozent sinken.

Nachdem Gilead Sciences seine Aktionäre 2024 mit 3,08 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,23 USD je Aktie ausschütten.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Gilead Sciences am 24.04.2025 vor. Das EPS wurde auf 1,06 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -3,34 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 6,65 Mrd. USD, gegenüber 6,69 Mrd. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,60 Prozent präsentiert.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Gilead Sciences wird am 05.08.2025 gerechnet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 7,99 USD je Aktie belaufen.

