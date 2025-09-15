Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences am Abend mit negativen Vorzeichen

Aktienentwicklung

Die Aktie von Gilead Sciences gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Gilead Sciences-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,5 Prozent bei 110,88 USD.

Die Gilead Sciences-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:08 Uhr 1,5 Prozent im Minus bei 110,88 USD. Die Gilead Sciences-Aktie sank bis auf 110,88 USD. Bei 113,22 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 735.581 Gilead Sciences-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (121,79 USD) erklomm das Papier am 13.08.2025. Derzeit notiert die Gilead Sciences-Aktie damit 8,96 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 27.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 81,83 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Gilead Sciences-Aktie 35,50 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Gilead Sciences-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 3,08 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,15 USD belaufen.

Am 07.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 1,56 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Gilead Sciences noch ein Gewinn pro Aktie von 1,29 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 7,06 Mrd. USD gegenüber 6,95 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Gilead Sciences am 23.10.2025 präsentieren.

Experten taxieren den Gilead Sciences-Gewinn für das Jahr 2025 auf 8,11 USD je Aktie.

