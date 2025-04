Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences am Nachmittag gefragt

Aktienentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Gilead Sciences. Die Aktionäre schickten das Papier von Gilead Sciences nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 105,38 USD.

Um 15:52 Uhr wies die Gilead Sciences-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 105,38 USD nach oben. Zwischenzeitlich stieg die Gilead Sciences-Aktie sogar auf 105,63 USD. Bei 104,84 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Der Tagesumsatz der Gilead Sciences-Aktie belief sich zuletzt auf 417.888 Aktien.

Am 11.03.2025 markierte das Papier bei 119,95 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 13,83 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 01.06.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 62,07 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Gilead Sciences-Aktie 69,78 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Gilead Sciences-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 3,08 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,10 USD belaufen.

Am 11.02.2025 hat Gilead Sciences die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Gilead Sciences hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,43 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,15 USD je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 7,56 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,39 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Gilead Sciences einen Umsatz von 7,11 Mrd. USD eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte Gilead Sciences am 24.04.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 23.04.2026 dürfte Gilead Sciences die Q1 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Gilead Sciences-Gewinn in Höhe von 7,96 USD je Aktie aus.

