Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences tendiert am Nachmittag nordwärts

Die Aktie von Gilead Sciences gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Gilead Sciences konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,3 Prozent auf 106,22 USD.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 106,22 USD zu. Kurzfristig markierte die Gilead Sciences-Aktie bei 106,93 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 105,16 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 1.413.173 Gilead Sciences-Aktien den Besitzer.

Am 11.03.2025 markierte das Papier bei 119,95 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 12,93 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 62,07 USD ab. Mit Abgaben von 41,56 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,10 USD. Im Vorjahr hatte Gilead Sciences 3,08 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Gilead Sciences am 11.02.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,43 USD gegenüber 1,15 USD im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,39 Prozent auf 7,56 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7,11 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 24.04.2025 dürfte Gilead Sciences Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q1 2026-Ergebnisse wird von Experten am 23.04.2026 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Gilead Sciences-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 7,96 USD fest.

