Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences wird am Nachmittag ausgebremst

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Gilead Sciences. Die Gilead Sciences-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 1,0 Prozent auf 71,70 USD ab.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,0 Prozent auf 71,70 USD. Das Tagestief markierte die Gilead Sciences-Aktie bei 71,58 USD. Bei 71,95 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt wechselten via NASDAQ 110.462 Gilead Sciences-Aktien den Besitzer.

Am 20.01.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 87,86 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 22,54 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 62,07 USD. Dieser Wert wurde am 01.06.2024 erreicht. Mit Abgaben von 13,43 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Gilead Sciences-Aktionäre betrug im Jahr 2023 3,00 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,10 USD belaufen.

Am 25.04.2024 lud Gilead Sciences zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Es wurde ein Verlust je Aktie von -3,34 USD gegenüber 0,81 USD im Vorjahresquartal verkündet. Umsatzseitig wurden 6,69 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Gilead Sciences 6,33 Mrd. USD umgesetzt.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Gilead Sciences wird am 08.08.2024 gerechnet. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Gilead Sciences-Anleger Experten zufolge am 05.08.2025 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Gilead Sciences im Jahr 2024 3,75 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

