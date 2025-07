Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences präsentiert sich am Freitagnachmittag stärker

Gilead Sciences im Blick

Die Aktie von Gilead Sciences gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 3,4 Prozent auf 117,09 USD zu.

Die Gilead Sciences-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 3,4 Prozent auf 117,09 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Gilead Sciences-Aktie bei 117,60 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 114,40 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 465.682 Gilead Sciences-Aktien den Besitzer.

Bei 119,95 USD markierte der Titel am 11.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 2,45 Prozent Plus fehlen der Gilead Sciences-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 72,43 USD am 13.08.2024. Mit Abgaben von 38,14 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,25 USD. Im Vorjahr hatte Gilead Sciences 3,08 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 24.04.2025 hat Gilead Sciences in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,04 USD, nach -3,34 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz lag bei 6,65 Mrd. USD – das entspricht einem Abschlag von 0,60 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6,69 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Gilead Sciences am 07.08.2025 vorlegen.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,01 USD je Gilead Sciences-Aktie belaufen.

