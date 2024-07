Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences am Freitagnachmittag fester

Aktie im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Gilead Sciences. Zuletzt ging es für das Gilead Sciences-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,7 Prozent auf 77,78 USD.

Das Papier von Gilead Sciences legte um 15:53 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,7 Prozent auf 77,78 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Gilead Sciences-Aktie bei 78,05 USD. Bei 76,03 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt wechselten 384.666 Gilead Sciences-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.01.2024 bei 87,86 USD. 12,96 Prozent Plus fehlen der Gilead Sciences-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 01.06.2024 Kursverluste bis auf 62,07 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Gilead Sciences-Aktie ist somit 20,20 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Gilead Sciences-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 3,00 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,10 USD belaufen.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Gilead Sciences am 25.04.2024. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -3,34 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,81 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 6,69 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,33 Mrd. USD umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Gilead Sciences am 08.08.2024 präsentieren. Am 05.08.2025 wird Gilead Sciences schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Gilead Sciences-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 7,59 USD fest.

