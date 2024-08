Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences verteuert sich am Montagnachmittag

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Gilead Sciences gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Gilead Sciences-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 77,32 USD.

Im NASDAQ-Handel gewannen die Gilead Sciences-Papiere um 15:53 Uhr 0,8 Prozent. Kurzfristig markierte die Gilead Sciences-Aktie bei 77,42 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 76,80 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 84.262 Gilead Sciences-Aktien.

Am 20.01.2024 markierte das Papier bei 87,86 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 13,63 Prozent Plus fehlen der Gilead Sciences-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 01.06.2024 auf bis zu 62,07 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 19,72 Prozent.

Zuletzt erhielten Gilead Sciences-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 3,00 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,08 USD aus.

Gilead Sciences gewährte am 08.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 1,29 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Gilead Sciences noch ein Gewinn pro Aktie von 0,84 USD in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Gilead Sciences mit einem Umsatz von insgesamt 6,95 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,59 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 5,46 Prozent gesteigert.

Gilead Sciences wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 07.11.2024 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 23.10.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Gilead Sciences im Jahr 2024 3,79 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

