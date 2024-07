Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences tritt am Montagnachmittag auf der Stelle

Aktie im Blick

Die Aktie von Gilead Sciences zeigt sich am Montagnachmittag ohne große Bewegung. Mit einem Kurs von 77,08 USD zeigte sich die Gilead Sciences-Aktie im NASDAQ-Handel zuletzt kaum verändert.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Gilead Sciences-Aktie im NASDAQ-Handel und tendierte um 15:52 Uhr bei 77,08 USD. Bei 77,41 USD markierte die Gilead Sciences-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die größten Abgaben verzeichnete die Gilead Sciences-Aktie bis auf 76,81 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 77,12 USD. Zuletzt wechselten 156.412 Gilead Sciences-Aktien den Besitzer.

Am 20.01.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 87,86 USD. Derzeit notiert die Gilead Sciences-Aktie damit 12,27 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 62,07 USD. Dieser Wert wurde am 01.06.2024 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 19,47 Prozent könnte die Gilead Sciences-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,10 USD. Im Vorjahr hatte Gilead Sciences 3,00 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Gilead Sciences am 25.04.2024. Das EPS wurde auf einen Verlust von -3,34 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,81 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,66 Prozent auf 6,69 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,33 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Gilead Sciences-Bilanz für Q2 2024 wird am 08.08.2024 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 05.08.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Gilead Sciences ein EPS in Höhe von 3,75 USD in den Büchern stehen haben wird.

