Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences gewinnt am Mittwochnachmittag an Boden

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Gilead Sciences. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,7 Prozent auf 115,06 USD zu.

Das Papier von Gilead Sciences legte um 15:52 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,7 Prozent auf 115,06 USD. In der Spitze legte die Gilead Sciences-Aktie bis auf 115,18 USD zu. Bei 114,27 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 125.544 Gilead Sciences-Aktien umgesetzt.

Am 11.03.2025 markierte das Papier bei 119,95 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 4,25 Prozent Plus fehlen der Gilead Sciences-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 13.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 72,43 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Gilead Sciences-Aktie damit 58,86 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Gilead Sciences-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 3,08 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,25 USD belaufen.

Gilead Sciences ließ sich am 24.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,04 USD beziffert, während im Vorjahresquartal -3,34 USD je Aktie in den Büchern standen. Gilead Sciences hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,65 Mrd. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,69 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Gilead Sciences am 07.08.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Gilead Sciences-Gewinn in Höhe von 8,02 USD je Aktie aus.

