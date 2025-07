Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences verliert am Donnerstagnachmittag

Kurs der Gilead Sciences

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Gilead Sciences. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 114,57 USD.

Die Gilead Sciences-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:52 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 114,57 USD. Bei 113,35 USD markierte die Gilead Sciences-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 113,94 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 169.326 Gilead Sciences-Aktien den Besitzer.

Am 11.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 119,95 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Gilead Sciences-Aktie mit einem Kursplus von 4,70 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 13.08.2024 Kursverluste bis auf 72,43 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Gilead Sciences-Aktie derzeit noch 36,78 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für Gilead Sciences-Aktionäre betrug im Jahr 2024 3,08 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,25 USD belaufen.

Gilead Sciences gewährte am 24.04.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,04 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Gilead Sciences -3,34 USD je Aktie verdient. Umsatzseitig standen 6,65 Mrd. USD in den Büchern – ein Minus von 0,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Gilead Sciences 6,69 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Gilead Sciences am 07.08.2025 präsentieren.

In der Gilead Sciences-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 8,02 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

