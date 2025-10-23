Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences am Nachmittag mit Abschlägen

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Gilead Sciences. Das Papier von Gilead Sciences befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 0,4 Prozent auf 120,98 USD ab.

Die Gilead Sciences-Aktie musste um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 120,98 USD. Das Tagestief markierte die Gilead Sciences-Aktie bei 120,97 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 121,75 USD. Bisher wurden heute 114.258 Gilead Sciences-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 124,61 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.10.2025). Gewinne von 3,00 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 20.11.2024 bei 86,08 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 28,85 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Gilead Sciences-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Gilead Sciences-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,15 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Gilead Sciences 3,08 USD aus.

Am 07.08.2025 legte Gilead Sciences die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Gilead Sciences hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,56 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,29 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz wurden 7,06 Mrd. USD gegenüber 6,95 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 30.10.2025 erwartet. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Gilead Sciences-Anleger Experten zufolge am 29.10.2026 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 8,04 USD je Aktie belaufen.

