Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences am Donnerstagabend mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Gilead Sciences. Die Gilead Sciences-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 1,0 Prozent auf 120,22 USD ab.

Die Gilead Sciences-Aktie musste um 20:07 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 120,22 USD abwärts. Die Gilead Sciences-Aktie sank bis auf 120,09 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 121,75 USD. Zuletzt wechselten 522.998 Gilead Sciences-Aktien den Besitzer.

Am 22.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 124,61 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 3,65 Prozent Plus fehlen der Gilead Sciences-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 86,08 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Gilead Sciences-Aktie 39,66 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Gilead Sciences-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,15 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Gilead Sciences 3,08 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Gilead Sciences am 07.08.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,56 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,29 USD je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Gilead Sciences im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,64 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 7,06 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 6,95 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 30.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Gilead Sciences-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 29.10.2026.

In der Gilead Sciences-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 8,04 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

