EQS-Adhoc: ALLGEIER SE: Allgeier veräußert IT-Managed Services-Geschäft und fokussiert sich auf das Kerngeschäft mit Softwarelösungen zur Digitalisierung von Geschäfts- und Verwaltungsprozessen
München, 24.10.2025 – Die Allgeier SE (ISIN DE000A2GS633, WKN A2GS63) teilt mit, dass ihre Tochtergesellschaft Allgeier Public SE, München, am heutigen Tag mit dem Private Equity-Investor Synova Verträge über die Veräußerung der Allgeier IT Services GmbH abgeschlossen hat. Das Closing der Transaktion wird in den kommenden Wochen erfolgen. Das veräußerte IT-Managed Services-Geschäft der Allgeier IT Services GmbH hat ein Umsatzvolumen von rund 50 Mio. Euro und ist auf die Bereitstellung von Managed Services für mittelständische Kunden ausgerichtet. Die Bewertung des Unternehmens liegt im oberen zweistelligen Millionen-Euro-Bereich.
Für die Allgeier-Gruppe ist die Veräußerung des IT-Managed Services-Geschäfts nach der Veräußerung des Personaldienstleistungsgeschäfts im Jahr 2024 ein weiterer Meilenstein in der strategischen Fokussierung. Damit spezialisiert sich die Allgeier-Gruppe im Kerngeschäft noch stärker auf die Konzeption, Entwicklung und Betreuung von komplexen Softwarelösungen und KI-basierten Plattformtechnologien für die Digitalisierung von Geschäfts- und Verwaltungsprozessen.
Ende der Insiderinformation
24.10.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|ALLGEIER SE
|Montgelasstr. 14
|81679 München
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0) 89 - 99 84 21 0
|Fax:
|+49 (0) 89 - 99 84 21 11
|E-Mail:
|info@allgeier.com
|Internet:
|http://www.allgeier.com
|ISIN:
|DE000A2GS633
|WKN:
|A2GS63
|Indizes:
|CDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange
|EQS News ID:
|2218080
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2218080 24.10.2025 CET/CEST
