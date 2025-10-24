DAX24.208 +0,2%Est505.668 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,78 +1,8%Nas22.942 +0,9%Bitcoin95.009 +0,3%Euro1,1618 ±-0,0%Öl65,85 -0,2%Gold4.130 +0,1%
EQS-Adhoc: ALLGEIER SE: Allgeier veräußert IT-Managed Services-Geschäft und fokussiert sich auf das Kerngeschäft mit Softwarelösungen zur Digitalisierung von Geschäfts- und Verwaltungsprozessen

24.10.25 01:43 Uhr
EQS-Ad-hoc: Allgeier SE / Schlagwort(e): Verkauf/Strategische Unternehmensentscheidung
ALLGEIER SE: Allgeier veräußert IT-Managed Services-Geschäft und fokussiert sich auf das Kerngeschäft mit Softwarelösungen zur Digitalisierung von Geschäfts- und Verwaltungsprozessen

24.10.2025 / 01:43 CET/CEST

24.10.2025 / 01:43 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

München, 24.10.2025 – Die Allgeier SE (ISIN DE000A2GS633, WKN A2GS63) teilt mit, dass ihre Tochtergesellschaft Allgeier Public SE, München, am heutigen Tag mit dem Private Equity-Investor Synova Verträge über die Veräußerung der Allgeier IT Services GmbH abgeschlossen hat. Das Closing der Transaktion wird in den kommenden Wochen erfolgen. Das veräußerte IT-Managed Services-Geschäft der Allgeier IT Services GmbH hat ein Umsatzvolumen von rund 50 Mio. Euro und ist auf die Bereitstellung von Managed Services für mittelständische Kunden ausgerichtet. Die Bewertung des Unternehmens liegt im oberen zweistelligen Millionen-Euro-Bereich.

Für die Allgeier-Gruppe ist die Veräußerung des IT-Managed Services-Geschäfts nach der Veräußerung des Personaldienstleistungsgeschäfts im Jahr 2024 ein weiterer Meilenstein in der strategischen Fokussierung. Damit spezialisiert sich die Allgeier-Gruppe im Kerngeschäft noch stärker auf die Konzeption, Entwicklung und Betreuung von komplexen Softwarelösungen und KI-basierten Plattformtechnologien für die Digitalisierung von Geschäfts- und Verwaltungsprozessen.


Kontakt:

Allgeier SE
Investor Relations
Dr. Christopher Große
Montgelasstraße 14
81679 München
Tel.: +49 (0)89/998421-0
Fax: +49 (0)89/998421-11
E-Mail: ir@allgeier.com
Web: www.allgeier.com

Allgeier ist ein Technologie-Unternehmen für digitale Transformation. Die zur Allgeier-Gruppe gehörenden Unternehmen unterstützen ihre mehr als 2.500 Kunden im In- und Ausland mit umfassenden Software- und IT-Services bei den Herausforderungen des digitalen Wandels sowie der Digitalisierung und Transformation geschäftskritischer Prozesse. Die breite und stabile Kundenbasis besteht aus global agierenden Konzernen, leistungsstarken mittelständischen Unternehmen sowie Auftraggebern des öffentlichen Sektors auf allen föderalen Ebenen. Das Leistungsportfolio reicht von eigenen Software-Produkten und Plattformen über High-End-Softwareentwicklung, Beratung und Konzeption von Digitalisierungslösungen bis hin zur langfristigen Betreuung von Softwareanwendungen in der Cloud oder anderen Umgebungen. In den beiden Konzernsegmenten Enterprise IT und mgm technology partners sind über 3.100 Mitarbeiter an weltweit insgesamt 48 Standorten in der DACH-Region, in Frankreich, Spanien, Portugal, Polen, Tschechien und den Niederlanden sowie in Indien, Vietnam, den USA und Kanada tätig. Im Geschäftsjahr 2024 erzielte Allgeier im fortgeführten Geschäft einen Umsatz von 403 Mio. Euro. Gemäß Lünendonk®-Liste 2025 zählt Allgeier zu den führenden IT-Beratungs- und Systemintegrations-Unternehmen in Deutschland und belegt den ersten Platz auf der Lünendonk®-Liste 2025 „Führende mittelständische IT-Beratungs- und Systemintegrations-Unternehmen in Deutschland“. Allgeier SE ist am Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse im General Standard gelistet (WKN A2GS63, ISIN DE000A2GS633). Weitere Informationen unter: www.allgeier.com



Ende der Insiderinformation

24.10.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Sprache: Deutsch
Unternehmen: ALLGEIER SE
Montgelasstr. 14
81679 München
Deutschland
Telefon: +49 (0) 89 - 99 84 21 0
Fax: +49 (0) 89 - 99 84 21 11
E-Mail: info@allgeier.com
Internet: http://www.allgeier.com
ISIN: DE000A2GS633
WKN: A2GS63
Indizes: CDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 2218080

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service
2218080  24.10.2025 CET/CEST

27.10.2021Allgeier BuyWarburg Research
19.11.2012Allgeier SE buyClose Brothers Seydler Research AG
05.09.2012Allgeier SE buyClose Brothers Seydler Research AG
08.08.2012Allgeier SE buyClose Brothers Seydler Research AG
07.08.2012Allgeier SE buyClose Brothers Seydler Research AG
